Verso Bologna-Milan, ecco il bilancio dei rossoneri con Valeri arbitro

Sabato sera il Milan affronterà il Bologna. Alle ore 20.45 allo stadio dall’Ara, i rossoneri giocheranno contro l’ex Sinisa Mihajlovic, che ora allena gli emiliani. A dirigere l’incontro ci sarà Paolo Valeri della sezione di Roma. Valeri nella sua carriera da arbitro ha incrociato il Milan in 34 occasioni. Il Diavolo con lui direttore di gara ha vinto 21 volte, pareggiato in 5 occasioni e perso nelle restanti 8 partite. Inoltre, nelle 34 partite in questione, Valeri ha fischiato 6 rigori in favore del Milan.