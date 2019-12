Verso Bologna-Milan: il club rossonero ricorda la punizione di N'Gotty

In avvicinamento alla sfida di domenica al Dall'Ara, il Milan ha pubblicato su Twitter gli highlights della sfida del 1998/98, vinta in extremis dall'undici di Zaccheroni con una rete di N'Gotty.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">⏪ <a href="https://twitter.com/hashtag/BolognaMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BolognaMilan</a> 1998-99: the highlights <br><br>And then comes Bruno N’Gotty to make our travelling fans go wild! <br><br>Il gol decisivo da chi non ti aspetti… E una Curva che può impazzire di gioia <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/q8iIcBOu8U">pic.twitter.com/q8iIcBOu8U</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1201954259123748866?ref_src=twsrc%5Etfw">December 3, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>