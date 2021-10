Ecco la formazione del Milan che Pioli potrebbe schierare contro il Bologna. Tatarusanu in porta, poi Calabria, Kjaer, Tomori e Ballo-Touré in difesa; in mezzo al campo spazio al tandem Bennacer-Tonali, con Castillejo (titolare per la prima volta in questa stagione), Krunic e Leao a sostegno della punta centrale, che dovrebbe essere Ibrahimovic.