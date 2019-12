Stefano Pioli è alle prese con alcuni dubbi di formazione in vista della trasferta di Bologna. Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, le uniche certezze sono in difesa, dove Conti e Theo Hernandez blindano le fasce ai lati della coppia Musacchio-Romagnoli: con Caldara lontano dal ritmo partita, al centro non ci sono alternative ai titolarissimi.