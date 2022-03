Verso Cagliari-Milan: Messias avanti nel ballottaggio con Saelemaekers

MilanNews.it

Stefano Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi in merito alla formazione che scenderà in campo questa sera contro il Cagliari. Tra Messias e Saelemaekers, ad esempio, è in corso il solito ballottaggio per un posto sul lato destro del tridente alle spalle del centravanti. Al momento, il brasiliano è in vantaggio sul collega belga, ma Pioli, con ogni probabilità, prenderà una decisione definitiva solo a ridosso del match.