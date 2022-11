MilanNews.it

In Cremonese-Milan, sfida valida per la 14esima giornata di Serie A ed in programma martedì alle 20:45 allo "Zini", Stefano Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez (era diffidato contro lo Spezia ed è stato ammonito) e Olivier Giroud, espulso per doppia ammonizione contro i liguri.