Verso Empoli-Milan, alle 14 la conferenza di mister Pioli

Archiviata finalmente la sosta per le nazionali è tempo nuovamente di Milan e di Serie A. I rossoneri stanno svolgendo gli ultimi preparativi per la sfida di domani sera contro l'Empoli al Castellani; oggi alle ore 14:00 mister Pioli, come di consueto, interverrà in conferenza dalla sala stampa di Milanello. Come sempre, grazie al live testuale di MilanNews.it, potrai leggere tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero.