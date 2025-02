Verso Empoli-Milan: considerando solo il 1° tempo, le due squadre avrebbero gli stessi punti in classifica

Come riporta il sito della Lega Serie A, il Milan, che domani sarà impegnato in casa dell'Empoli, ha subito gol in tutte le ultime sei partite di campionato, dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in quattro delle cinque precedenti; l’ultima volta che i rossoneri hanno concesso gol in sette match consecutivi in un singolo torneo risale al periodo tra novembre 2022 e febbraio 2023.

Considerando solo il 1° tempo, Milan ed Empoli avrebbero gli stessi punti in classifica (34 a testa al 7° e 8° posto, con i rossoneri però con una gara in meno), passando invece al 2° tempo i rossoneri occuperebbero l’11° posto con 29 punti mentre i toscani il 19° posto con 16 punti.