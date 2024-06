Verso EURO2024: ieri primo allenamento a Coverciano per l'Italia, tutti presenti

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Primo giorno di raduno e primo allenamento per la Nazionale a Coverciano, in preparazione dei Campionati Europei che si terranno dal 14 giugno al 14 luglio in Germania e la vedono ai nastri di partenza con il titolo conquistato nell'estate del 2021. Agli ordini di Luciano Spalletti sono scesi in campo i 27 giocatori convocati: unici assenti, come previsto, gli atalantini Scalvini e Scamacca che dopo il recupero della gara con la Fiorentina in programma domenica a Bergamo si aggregheranno dal 3 giugno, oltre ad Acerbi che ha dovuto rinunciare alla convocazione per una pubalgia.

L'allenamento, svolto a porte aperte, è stato preceduto da una foto con il ct, il suo staff e gli azzurri insieme a 20 fra bambine e bambini con indosso le maglie delle 20 squadre di Serie A, sotto lo slogan "L'azzurro ci unisce per sempre". (ANSA).