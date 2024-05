Verso Euro2024: sono 7 i calciatori del Milan convocati dalle rispettive Nazionali

Sabato sera con la finale di Champions League fra Real Madrid e Borussia Dortmund terminerà ufficialmente la stagione sportiva per le squadre di club ed inizierà quella (breve) delle Nazionali con EURO2024. In Germania l'Italia proverà a difendere il titolo di campione d'Europa, con Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, e le possibili sorprese Belgio ed Olanda, che invece proveranno a spodestarla dal trono.

Quest'estate tanti giocatori del Milan saranno protagonisti con le rispettive Nazionali ad EURO2024, più nello specifico 7, ma nessuno di questi, per la prima volta dal 1939, rappresenterà l'Italia. I rossoneri convocati per la spedizione in Germania sono infatti Noah Okafor per la Svizzera, Tijjani Reijnders per l'Olanda, Luka Jovic per la Serbia, Rafael Leao per il Portogallo ed il trio della Francia composto da Mike Maignan, Olivier Giroud e Theo Hernandez.