Verso Fiorentina-Milan: ballottaggio Pavlovic-Tomori al centro della difesa

In vista della sfida di domani sera in casa della Fiorentina, Paulo Fonseca sembra avere un solo dubbio di formazione al centro della difesa: Pavlovic e Tomori sono infatti in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Gabbia. A completare il reparto ci saranno Emerson Royal a destra (Calabria si è infortunato ieri al polpaccio e non ci sarà) e Theo Hernandez a sinistra.

Lo riferisce Tuttosport che aggiunge poi che il resto della formazione dovrebbe essere lo stesso che ha battuto Inter e Lecce, dunque con Reijnders e Fofana in mezzo al campo, mentre in attacco ci saranno Pulisic a destra, Leao a sinistra e Morata alle spalle di Abraham.