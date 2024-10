Verso Fiorentina-Milan: nella passata stagione decise un gran gol di Leao

Manca sempre meno alla sfida di domenica sera al "Franchi" Tra Fiorentina e Milan. I rossoneri di Paulo Fonseca, in Serie A sono reduci da un buonissimo momento di forma condito da tre vittorie di fila, e la sconfitta di Leverkusen non deve e non può togliere entusiasmo al gruppo milanista. La Fiorentina ha invece vinto a fatica per 2-0 in Conference League.

In vista della sfida contro la Viola, Rafa Leao è già carico e a caccia di gol preziosi per il proprio bottino personale. Proprio nella passata stagione, un suo gran gol decise la gara del Franchi, con il Milan che vinse 2-1 grazie a un gol anche di Loftus-Cheek.