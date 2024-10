Verso Fiorentina-Milan: sono quattro gli indisponibili tra i rossoneri

Questi i quattro giocatori del Milan attualmente indisponibili per la sfida di domenica sera contro la Fiorentina: oltre ai lungodegenti Florenzi, Sportiello e Bennacer si aggiunge Davide Bartesaghi, squalificato per una giornata per l'espulsione rimediata contro il Lecce.

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Marco Sportiello: taglio alla mano sinistra, lesione completa del tendine estensore del secondo dito. Ritorno previsto in un mesecirca.

Ismael Bennacer: lesione di terzo grado al polpaccio rimediata durante una sessione di allenamento con l'Algeria. Lo stop sarà decisamente lungo, di circa tre mesi.

Davide Bartesaghi: una giornata di squalifica per l'espulsione rimediata in Milan-Lecce