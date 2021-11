Verso Firenze: ballottaggio Kalulu-Florenzi per sostituire Calabria

Stefano Pioli studia la miglior formazione da opporre alla Fiorentina nel big match in programma sabato sera al Franchi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero non ha ancora deciso chi sostituirà l’infortunato Calabria. Il è ballottaggio tra Kalulu e Florenzi, quest’ultimo tornato a disposizione dopo il lungo periodo di stop. In attacco, invece, Rebic potrebbe prendere il posto di Leao sulla fascia sinistra.