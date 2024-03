Verso Francia-Cile: Maignan tornerà titolare, dentro dal 1' anche Theo e Giroud

Dopo la sconfitta contro la Germania, la Francia tornerà in campo martedì sera in un'altra amichevole, questa volta contro il Cile. La gara si giocherà allo Stadio Vélodrome di Marsiglia. Per questa sfida, il ct francese Didier Deschamps farà diversi cambiamenti nella formazione iniziale rispetto al match contro i tedeschi: tra i pali, per esempio, si rivedrà Mike Maignan che ha risolto gli acciacchi fisici dei giorni scorsi e riprenderà quindi il suo posto in porta.

Dovrebbero trovare spazio dal primo minuto anche gli altri due giocatori del Milan convocati da Deschamps, vale a dire Theo Hernandez, che verrà schierato da terzino sinistro, e Olivier Giroud, che invece dovrebbe essere preferito a Thuram al centro dell'attacco francese.

Questa, secondo L'Equipe, la probabile formazione della Francia contro il Cile: Maignan; Clauss, Konaté, Upamecano/Saliba, T. Hernandez; Camavinga, Tchouaméni, Fofana; Kolo Muani, Giroud/Thuram, Mbappé.