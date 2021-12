Verso Genoa-Milan, sono sette gli assenti rossoneri: ecco la lista

Sono complessivamente sette gli indisponibili del Milan per la sfida, valida per la quindicesima giornata di Serie A, in programma questa sera contro il Genoa. L'ultimo tra gli infortunati rossoneri causa labirintite è Ismael Bennacer, che non sarà della trasferta in Liguria così come Plizzari, Calabria, Rebic, Castillejo e Giroud. Squalificato invece Romagnoli dopo il rosso rimediato nella gara contro il Sassuolo.