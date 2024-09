Verso il derby, Fonseca contro Inzaghi: i numeri a confronto

Dopo il deludente avvio in questa nuova stagione, in via Aldo Rossi c’è una voglia di particolare di rivalsa, con Ibrahimovic pronto a caricare l’ambiente e Fonseca che spera ancora di salvare la panchina, anche se secondo alcuni la sua avventura è già segnata.

Derby e statistiche

Contro Inzaghi, ai tempi della Roma il tecnico rossonero ha già giocato quattro derby della capitale: due pareggi, un ko e una vittoria per l’attuale mister del Milan. L’Inter punterà invece su Lautaro Martinez, che all’Etihad è entrato a gara in corso.