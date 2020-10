Sono ben 14 i giocatori rossoneri impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali e quindi non è facile per Stefano Pioli preparare il derby di sabato. Anche perchè, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero avrà la squadra al completo per preparare il match contro l'Inter solo nella giornata di giovedì.