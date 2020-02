È partito il conto alla rovescia in vista del derby di questa sera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan si ritroverà alle 10.30 nello spogliatoio di Milanello. Il ritiro era facoltativo e molti giocatori, dopo la cena, hanno passato la notte a casa. Il gruppo, dunque, agli ordini di Pioli, sta per cominciare la rifinitura.