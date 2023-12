Verso il Sassuolo: il recupero di Musah rimane in dubbio

vedi letture

Tra gli infortunati rossoneri c'è anche Yunus Musah che, secondo quanto riportato, aveva accusato un affaticamento muscolare dopo la partita contro il Newcastle in Champions League. Come accaduto per altri suoi compagni, però, i tempi di recupero potrebbero allungarsi. L'americano, infatti, ieri ha sì lavorato a Milanello ma solamente seguendo un lavoro personalizzato.

Per questo motivo, contro il Sassuolo, partita per la quale era previsto il ritorno a disposizione dell'ex Valencia, la presenza di Musah rimane in dubbio. Nei prossimi tre allenamenti si riusciranno a valutare in maniera più puntuale le sue condizioni e a capire se sarà in grado di essere convocato da mister Stefano Pioli.