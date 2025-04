Verso Inter-Milan, arbitra Doveri: precedenti e statistiche

Sarà Daniele Doveri l’arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, in programma mercoledì sera alle ore 21:00 a San Siro.

Per il direttore di gara romano sarà la quinta partita stagionale con l’Inter in campo: se non è un record, poco ci manca. Doveri ha arbitrato anche Napoli-Inter, partita con almeno due grandi episodi contestati nelle due aree di rigore. Uno solo il precedente di quest’anno con il Milan, la sfida del Via del Mare contro il Lecce.

Curiosità e statistiche

Per Doveri sarà il quarto derby della Madonnina in carriera: il primo lo diresse nel 2019, il secondo e il terzo nel 2021. In due di queste occasioni è arrivato un successo nerazzurro, mentre il terzo risultato è stato un pareggio (1-1). Nessuno dei tre derby diretti da Doveri si è concluso con grandi polemiche e contestazioni.