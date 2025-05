Milan, tutti gli impegni del mese di maggio

vedi letture

È il mese dei saluti, delle ultime partite, dei verdetti. Maggio è qui e per tutte le squadre rossonere saranno settimane di impegni importanti, per conquistare traguardi o anche soltanto per congedarsi dall'attività agonistica nel migliore dei modi. Andiamo a scoprire il programma completo del mese.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Cinque partite, di cui quattro di campionato, prima del rompete le righe per l'annata 2024/25. Il clou del mese sarà indubbiamente la doppia sfida contro il Bologna, perché dopo il primo atto in Serie A ci sarà quello, all'Olimpico di Roma, nella Finale di Coppa Italia. Una partita che metterà in palio un trofeo che ci manca da tanto tempo, oltre a un posto in Europa.

SERIE A

35ª giornata, Genoa-Milan, lunedì 5 maggio alle 20.45 (DAZN) - Stadio Luigi Ferraris

36ª giornata, Milan-Bologna, venerdì 9 maggio ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

37ª giornata, Roma-Milan, data e ora da definire - Stadio Olimpico

38ª giornata, Milan-Monza, data e ora da definire - San Siro

COPPA ITALIA

Finale, Milan-Bologna, mercoledì 14 maggio ore 21.00 (Canale 5) - Stadio Olimpico (Roma) - BIGLIETTI

MILAN FUTURO

180 minuti in cui dare tutto, per mantenere la categoria. La testa non può andare ai due - vittoriosi - precedenti in campionato contro la SPAL, serviranno due grandi prestazioni per vincere un playout difficile, che si giocherà nello spazio di una settimana.

SERIE C

Playout (andata), Milan Futuro-SPAL, sabato 10 maggio alle 20.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

Playout (ritorno), SPAL-Milan Futuro, sabato 17 maggio alle 20.00 (Sky/NOW) - Stadio Paolo Mazza (Ferrara)

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

90 sono invece i minuti che mancano alla fine della stagione delle rossonere di Suzanne Bakker: la partita di Roma avrà implicazioni di classifica soltanto per le giallorosse - in corsa per un posto nella prossima Champions League - mentre per Grimshaw e compagne in palio soltanto la voglia di chiudere bene una stagione in crescendo, verso un 2025/26 in cui continuare a migliorare.

SERIE A FEMMINILE

9ª giornata (Poule Scudetto), Roma-Milan, domenica 4 maggio alle 12.30 (DAZN/Raisport) - Stadio Tre Fontane

PRIMAVERA MASCHILE

Tre partite di campionato per i ragazzi di Mister Guidi, pienamente coinvolti nella corsa ai Playoff Scudetto nonostante i passi falsi giunti ad aprile. Per tenere vivo il sogno Tricolore serve invertire la rotta, e l'occasione arriverà con un calendario che si chiuderà con un possibile scontro diretto, quello col Genoa.

PRIMAVERA 1

36ª giornata, Milan-Udinese, domenica 4 maggio ore 11.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

37ª giornata, Torino-Milan, domenica 11 maggio ore 11.00 (Sportitalia) - Stadio Valentino Mazzola (Orbassano, TO)

38ª giornata, Milan-Genoa, data e ora da definire (Sportitalia) - PUMA House of Football

Gli eventuali Playoff si giocheranno tra il 23 e il 30 maggio