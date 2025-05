Torriani racconta: "Ecco come mi ha scoperto il Milan"

Lorenzo Torriani, portiere rossonero classe 2005, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Il primo ricordo in rossonero?

"Ho iniziato molto presto all'età di quasi 5 anni, nella mia squadra di paese, l'FC Cologno. Poi mi ha chiamato subito il Milan: mi ricordo che era un torneo organizzato dal Cologno e c'era questo osservatore del Milan che andò da mio padre e gli disse che erano molto interessati a me. Mio padre era tutto esaltato, non ci credeva: poi io ero molto piccolo e sappiamo che cos'è il calcio a quell'età".

Quanto c'è di rossonero nella tua crescita?

"Tanto. Come ho detto prima, sono cresciuto letteralmente nel Milan e ho fatto solo Milan".