Gimenez sul Mondiale 2026 in casa: "Sarà un'esperienza unica, sono entusiasta"

Santiago Gimenez, attaccante del Milan arrivato dal Feyenoord nel corso del mese di gennaio con un investimento importante, è il protagonista della copertina dell'edizione di Sports Illustrated Mexico per il mese di maggio 2025. Per celebrare la partnership con una nota marca di telefoni messicana, il numero 7 rossonero ha ospitato per un giorno a Milano, tra Hotel e Casa Milan, il giornalista Tlatoani Carrera che lo ha intervistato, toccando tematiche come la sua meticolosità nell'allenamento, la fede e il suo inizio di percorso in rossonero.

Gimenez parla mancata convocazione al Mondiale 2022, un messaggio di DIo che gli ha chiesto di lottare di più? "Assolutamente, assolutamente. Io la vedo come se tutto fosse nelle mani di Dio. Eh, succeda quel che succeda, succede per il meglio. Io la vedo sempre così, sempre sempre. E ho continuato a lavorare molto duramente".

Continua Gimenez parlando dell'imminente Mondiale 2026 che si giocherà anche in casa, in Messico: "Lo vedo più vicino che mai e sono molto entusiasta, molto felice. Credo che sarà un'esperienza unica in tutta la mia vita perché sì, potrò giocare altri mondiali, ma in casa è diverso e cercherò di viverlo al massimo".