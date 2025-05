MN - Bazzani sulla stagione del Milan: "Il nono posto era difficile da prevedere"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex attaccante e oggi allenatore Fabio Bazzani, ha detto la sua sul momento del Milan con il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia che è già partito:

Fabio Bazzani, che impressioni hai avuto da questo Milan?

"Era difficile pensare, se pur dopo l'addio di Pioli dopo anni, che il nuovo progetto trovasse queste difficoltà. Il 9° posto era difficile da prevedere, ma le annate prendono pieghe inaspettate e fai fatica a riprenderle in corsa. Il Milan ci ha provato col cambio di allenatore ma è chiaro che le difficoltà sono rimaste".

Fortuna che c'è la Coppa Italia

"Su questo sono stati bravi a crearsi quest'ancora di salvataggio, ma non credo che anche vincendola si toglierebbero tutte le problematiche e le mancanze della stagione. Le mascheri, magari. A maggior ragione perché sei passato attraverso la vittoria del derby. E poi giocheresti una competizione europea, traguardo importante per il blasone, il DNA e aspettative del club".

Il Milan ha trovato il suo equilibrio nel 3-4-3. Si deve ripartire da qui anche per il futuro?

"Dipende dall'allenatore e dai giocatori a disposizione. Le annate partono con un'idea, una strategia, poi ti accorgi che i giocatori non sono quelli che pensavi e allora devi trovare altre soluzioni. Così è stato per Conceiçao, che alla fine ha trovato questo sistema che dà un po' più di compattezza. Il problema del Milan fin qui è stato la mancanza di equilibrio, mentre giocando col 3-4-3 i giocatori più importanti si esprimono in modo migliore. Ma la vedo coma una soluzione per questo finale di stagione, per tamponare un'emorragia. E non è detto che si debba proseguire così anche la prossima stagione".