Torriani: "Vi racconto la mia prima convocazione a San Siro"

Lorenzo Torriani, portiere rossonero classe 2005, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sensazioni sulle prime panchine con Pioli?

"È iniziato tutto da vari allenamenti in prima squadra, in cui andavo a coprire il buco. Prima di un Milan-Genoa mi chiama mister Ragno con un sorriso a trentadue denti e mi dice che dovevo andare a fare la sessione video. Dentro la mia testa mi dicevo, cavolo sta succedendo davvero, la prima convocazione a San Siro. Poi per uno come me: milanese, Milan da tutta la vita. Insomma, una grande emozione. Ho fatto area video con tutta la squadra e poi effettivamente è arrivata la chiamata a San Siro"

Qualcuno in quei giorni ti ha detto qualcosa?

"Penso che sia stato proprio Lapo Nava che lo sapeva già da prima ma non mi ha voluto dire niente. Mi ha visto in area video e mi ha detto: 'Ma come, tu cosa ci fai qua?' (ride, ndr)"