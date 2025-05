Bianchin: "Thiaw in estate dovrà scegliere: restare o rispondere a Premier o Bundesliga"

Il Milan è passato alla difesa a tre in pianta stabile. Dalla trasferta in casa contro l'Udinese, il tecnico Sergio Conceicao ha optato per un cambio modulo che - visti i risultati - pare essere divenuto quelle definitivo per questo finale di stagione. A oggi sono state giocate quattro partite con questo schieramento e il ruolino di marcia parla chiaro: nove gol fatti e uno subito, che ha causato l'unica sconfitta a fronte di tre vittorie tra cui quella netta contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia. In difesa si è affermato il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic, con Thiaw che ne ha fatto le spese ed è finito in panchina.

Il giornalista Luca Bianchin ha parlato oggi di Malick Thiaw sulla Gazzetta dello Sport: "Gabbia e Thiaw si giocano una maglia da centrale, posizioni in cui servono letture, piede per far uscire il pallone, testa per difendere a centro area sui cross. Gabbia ha avuto una chance e, come quasi sempre, è stato affidabile. Il posto è suo e Thiaw in estate dovrà scegliere: restare per giocarsi il riscatto oppure rispondere alle chiamate di una squadra di Premier o Bundesliga, due mercati storicamente attenti a lui".