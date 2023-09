Verso Inter-Milan: le statistiche prepartita

vedi letture

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il primo spazio stagionale riservato alle Nazionali è alle spalle, e ha già fatto correre qualche rischio ai giocatori rossoneri.

Prima la caviglia di Giroud che lo costringe ad uscire anzitempo nella sfida contro l'Irlanda, ma dopo qualche giorno l'allarme sembra rientrare, poi il problema di Kalulu che lo costringerà ad un periodo di assenza, per finire con il thriller di Theo Hernandez che non si allena con la Francia per poi giocare interamente l'amichevole con la Germania.

Si riparte da una coppia di squadre a punteggio pieno dopo tre giornate, Milan ed Inter, e da una quarta giornata che mette le due "fuggitive" una contro l'altra. Si giocherà a casa dei nerazzurri, per quella che per il Milan è la terza trasferta in quattro giornate di campionato. Non da sottovalutare anche il fatto che la sfida con i cugini nerazzurri arriva a tre giorni dall'esordio interno in Champions League, contro il Newcastle di Sandro Tonali.

Si giocherà il 16 settembre, sarà la 15ma sfida in questa data, finora 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente è l'1-1 con cui il Milan impattò a Cagliari nel 2018-19, con gol di Joao Pedro al 4' e il pareggio di Gonzalo Higuain, alla prima marcatura con la maglia rossonera, nella ripresa. Nel 2016-17 l'ultima vittoria del Milan in questa data, a Genova sponda blucerchiata, finì 1-0 per il Milan con gol di Bacca al minuto 85. L'ultima sconfitta risale alla Coppa Uefa 1987-88, quando un gol di Jaime permise allo Sporting Gijon di battere i rossoneri nei trentaduesimi di andata. Due precedenti anche in Champions League: nel 2003 Inzaghi regalò la vittoria per 1-0 sull'Ajax, mentre nel 1992 il Milan si impose per 4-0 sugli sloveni dell'Olimpia Lubiana, con doppietta di Van Basten e gol di Albertini e Papin.

Sarà la sfida n. 249 tra Milan e Inter, contando tutte le competizioni, la n.123 in trasferta. Il bilancio è a favore dei nerazzurri, con 46 vittorie; 40 i successi del Milan.

La storia recente non sorride affatto ai colori rossoneri, con 3 vittorie nelle ultime 21 sfide, l'ultima delle quali nella stagione 2021-22, grazie alla doppietta di Giroud, che risultò poi decisiva per la conquista del 19° scudetto; prima di quella, nel 2020-21, la doppietta la fece Zlatan Ibrahimovic, gol di Lukaku per il 2-1 finale.

L'ultima sfida in assoluto a Milano sponda nerazzurra è stata l'1-0 firmato Lautaro Martinez, nella semifinale di ritorno della scorsa edizione della Champions League, mandando i rossoneri a seguire dal divano la squadra allenata da Simone Inzaghi recarsi ad Istanbul a vedere vincere dal vivo gli inglesi del Manchester City.

Ci sono tanti Inter vs Milan che sono entrati nella storia e che nessun rossonero dimenticherà mai: il precedente del 2021-22 c'è entrato di diritto, e Giroud resterà impresso per sempre nella mente dei rossoneri.

Ricordiamo anche l'11 maggio 2001, quando Comandini (doppietta), Giunti, Shevchenko (doppietta) e Serginho regalarono il paradiso al Diavolo e l'inferno all'Inter nel roboante 0-6 di Campionato. Era invece il 13 maggio 2003, quando il Milan impattò sull'1-1 (Shevchenko e Martins), ma quella rete, essendo in trasferta, spedì il Milan a Manchester, agiocarsi la finale di Champions contro la Juventus. Nel 2007 due sconfitte per 2-1, nella prima (a marzo) il Milan segnò con un gol di Ronaldo; nella seconda (a fine dicembre) il Milan neo-campione del Mondo dopo la vittoria col Boca Juniors, perse con gol di Pirlo su punizione.

Per quattro volte il Milan ribaltò una situazione di sconfitta all'intervallo: nel 1987 Galderisi e Virdis risposero nella ripresa all'autorete di Franco Baresi nel primo tempo.

Nel 1999 toccò a Shevchenko e a Weah al 90' rispondere alla rete su rigore di Ronaldo per i nerazzurri; nell'ottobre 2001, l'Inter vinceva 1-0 a fine primo tempo con gol di Ventola, ma nella ripresa Shevchenko, Contra, Inzaghi e ancora Shevchenko fecero vincere il Milan. Di Kallon il gol del 4-2 finale. Olivier Giroud lo fece la scorsa stagione, nel 2-1 del 5 febbraio scorso.

Anche l'Inter ne sa qualcosa in termini di ribaltamenti di risultati: ben 6 volte c'è riuscita, nel 1910 (da 1-0 a 1-5), nel 1914 (da 2-1 a 2-5), nel 1949 (da 4-3 a 5-6), nel 2007 (da 1-0 a 1-2) e poi negli ultimi due derby. In campionato da 0-2 a 4-2 e in Coppa Italia, da 1-0 a 1-2.

Per quanto riguarda le espulsioni, sono 13 quelle comminate a rossoneri nei derby, 15 quelle a nerazzurri. Nelle sfide con l'Inter padrona di casa, 8 le espulsioni a rossoneri, e in due casi il Milan riuscì a vincere lo stesso.

Sono invece 7 le espulsioni a giocatori dell'Inter, e in due occasioni riuscirono a vincere nonostante questo. Nella partita del 24 gennaio 2010, l'Inter finì in 9 ma vinse 2-0 (in realtà la seconda espulsione arrivò al 92', resta il fatto che l'Inter giocò in 10 dal 26' mentre vinceva 1-0 e nonostante ciò riuscì a trovare il gol del raddoppio nella ripresa).

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 11 i giocatori che hanno esordito in un Inter vs Milan: Mazzoni (19/12/1915), Marmonti (01/04/1917), Varese (16/02/1919), Giulio Rossi (13/04/1930), Trapanelli (07/06/1942), Candiani (06/11/1949), Fasoli e Cafaro (01/05/1974), Chamot (27/01/2000), Tomori (26/01/2021) e Lazetic (19/04/2022).

Per 13 giocatori Inter vs Milan fu l'ultima presenza: Cappelli (22/02/1914), Brevedan (02/05/1915), Barbieri (01/04/1917), Greppi (16/02/1919), Pedroni (27/02/1910), Milanese (06/11/1949), Bergamaschi, Amos Mariani e Zannier (06/07/1958), Scarrone (28/06/1972), Fasoli e Cafaro (01/05/1974), Van Bommel (06/05/2012).

9 giocatori hanno trovato la loro prima rete in un Inter vs Milan: Meazza (09/02/1941), Trapanelli (07/06/1942), Candiani (06/11/1949, gol all'esordio), Oliviero Conti (01/10/1961), Buriani (06/11/1977), Fuser (19/11/1989), Panucci (07/11/1993), Contra (21/10/2001) e Kakà (05/10/2003).

13 giocatori hanno segnato la loro ultima rete rossonera contro l'Inter in un derby in trasferta: Carrer (21/01/1912), Cevenini III (16/02/1919), Chizzo (17/12/1939), Trapanelli (07/06/1942), Tognon (04/11/1951), Liedholm (26/03/1961), Verza (17/03/1985), Stroppa (15/04/1995), Baggio (13/04/1997), Cruz (22/11/1997), Giunti e Comandini (11/05/2001) e Stam (11/12/2005).

Cevenini III realizzò una quaterna nel 2-5 del 1919; Aigotti invece una tripletta nel 2-3 del 1928; Cevenini I, Shevchenko e Ibrahimovic sono riusciti a segnare due doppiette ai nerazzurri nei derby in trasferta.

In totale sono 20 le doppiette.

Per Pioli sarà la sfida n.14 all'Inter. Tre vittorie (di cui due in trasferta), due pareggi e otto sconfitte di cui quattro in trasferta finora e una in Supercoppa Italiana. Pioli è stato anche allenatore nerazzurro, e ha vissuto dei derby da avversario in due occasioni, entrambe finite in parità.

Arbitrerà il derby il signor Sozza di Seregno. Per la prima volta cade il tabù della regionalità dell'arbitro in un derby. Sarà la partita n.3 per lui a dirigere il Milan, e sarà il primo derby che dirigerà.

I due precedenti sono stati il 4-0 alla Lazio in Coppa Italia nel 2021-22 e il 2-1 alla Fiorentina, sempre in casa, nella scorsa stagione.