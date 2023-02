MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Si giocherà domenica prossima Inter-Milan, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A. Per il derby nei rossoneri l'unico diffidato sarà Davide Calabria, che in caso di ammonizione sarà costretto a saltare la sfida successiva prevista il 10 febbraio a San Siro contro il Torino.