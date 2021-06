Verso Italia-Austria, ballottaggio a centrocampo fra Verratti e Locatelli

Come riportato dai colleghi di Sky, mister Roberto Mancini ha un dubbio per quel che riguarda la formazione da schierare contro l’Austria nella partita di sabato. Il rientro di Marco Verratti costringe Mancini al dubbio. Il giocatore del PSG si gioca il posto con Manuel Locatelli del Sassuolo, con quest’ultimo leggermente in vantaggio per giocare a centrocampo al fianco di Jorginho e Nicolò Barella. Mancini comunque risolverà questo dubbio proprio all’ultimo.