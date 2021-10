Verso Italia-Belgio: probabile chance da titolare per Calabria

La Gazzetta dello Sport dedica quest'oggi un approfondimento all'Italia, analizzando la sfida contro il Belgio di domenica. Grande occasione per tanti: dal primo minuto Calabria, Dimarco, Locatelli, Pellegrini e Raspadori. In attacco ci sarà anche Kean, dietro spazio ad Acerbi e Bastoni. La finalina di Nations League non sarà una partita che conterà solamente per il ranking, ma anche da un punto di vista morale visto che l'Italia ha bisogno di rinnovarsi e deve iniziare da subito.