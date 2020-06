Verso Juve-Milan, i rigoristi rossoneri: Kessiè sostituisce Ibra

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono stati sciolti i dubbi sui rigoristi rossoneri: con l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, Kessiè sarà il primo rigorista. A seguire, Rebic, Bonaventura, Calhanoglu e Paquetà. In caso di biosgno c'è anche il capitano Alessio Romagnoli, che in passato ha già realizzato un rigore in Coppa Italia contro la Lazio nel 2018.