Verso Juventus-Milan: bilancio che sorride nettamente ai bianconeri a Torino, i precedenti

Domani pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena uno dei classici più amati in Italia e nel mondo del calcio italiano: Juventus-Milan. Entrambe le squadre arrivano a questo big match in un momento di forma fisica e mentale rivedibile, considerate le ultime uscite in stagione, anche se la formazione di Massimiliano Allegri è reduce dalla qualificazione in finale di Coppa Italia, seppur col brivido. Questo potrebbe risultare essere un fattore a favore dei bianconeri, che a Torino in 123 precedenti con il Milan hanno praticamente quasi sempre mostrato il loro valore imponendosi sugli avversari.

Stando ai dati forniteci da magliarossonera.it, infatti, la trasferta di Torino contro la Juventus è quasi un tabù per il Milan, considerato il fatto che in 123 incontri la formazione rossonera ha perso ben 59 di questi, pareggiandone 33 e vincendone addirittura "solo" 31, l'ultimo nella scorsa stagione grazie al gol del solito Olivier Giroud.