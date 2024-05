Il dopo Slot al Feyenoord potrebbe essere van Bommel, accostato anche al Milan

Una delle opzioni prese in considerazione dal Milan per il futuro della propria panchina porta in Belgio e a un ex come Mark van Bommel, allenatore dell'Anversa che ha portato lo scorso anno la compagine a vincere il campionato nazionale e che sarebbe stato in particolare suggerito dal super consulente Ibrahimovic.

Secondo quanto arriva dall'Olanda, paese natale del tecnico nonché ex centrocampista, potrebbe però essere in Eredivisie la nuova destinazione professionale di Van Bommel. C'è infatti il Feyenoord, a caccia del sostituto di Arne Slot che rimpiazzerà Klopp come nuovo tecnico del Liverpool. E le porte del club di Rotterdam potrebbero dunque aprirsi a quel punto per Van Bommel.

Ci sono però diversi altri candidati che stanno venendo valutati dalla dirigenza rossonera: dal nome scomparso di Julen Lopetegui, con il quale era stata raggiunta un'intesa salvo poi fare però retromarcia, fino al tandem lusitano composto da Paulo Fonseca, attuale guida tecnica del Lille e da Sergio Conceicao, il cui rinnovo fino al 2028 con il Porto si è complicato e non poco.