Info utili per i tifosi del Cagliari per la trasferta a San Siro contro il Milan

I biglietti del settore ospiti dello Stadio “Giuseppe Meazza” per la sfida tra Milan e Cagliari di sabato 11 maggio alle ore 20.45, gara valida per 36ª giornata del campionato di Serie A, sono in vendita a partire da oggi giovedì 2 maggio alle ore 12 e sino a venerdì 10 maggio alle ore 19, nelle ricevitorie autorizzate Vivaticket.

Il costo del singolo tagliando è di 14€, più i costi di prevendita.

Per acquistare i biglietti del settore ospiti è necessario essere titolari della tessera “Passione Casteddu”.

Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti.

È pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Milano per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Non è consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi.

La capienza del settore ospiti è di 4.109 posti.