Abodi risponde a Malagò: "Linguaggio non mi sembra il più formale. Si pensi all'interesse generale"

Il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, nel suo intervento a Radio Rai, ha risposto anche al presidente del CONI, Giovanni Malagò in merito alla possibile istituzione di un'agenzia per il controllo dei conti dei club calcistici e non solo: "Il documento l'ha avuto dal presidente federale, un testo non definitivo. Anche io cerco di stare attento alla forma, ma il linguaggio usato dal presidente del CONI non mi sembra il più formale tenendo conto delle circostanze. Siamo tutti al servizio dell'interesse generale. Questo ha portato le istituzioni a porsi il problema di un organo terzo, indipendente, autorevole. Non perché Covisoc non lo sia, ma perché non è terzo, è all'interno del perimetro federale".

Le parole di Malagò.

Questo quanto affermato da Giovanni Malagò nella giornata di ieri: "Autonomia dello sport violata al 100%: se si ritiene che vadano fatte cose diverse per migliorare giusto, ma andavano trovati tempi diversi. E in realtà potrebbe riguardare tutti gli sport. Ma è stata gestita male, noi del CONI non siamo stati informati, tempi e modi sono sbagliati. Siamo tutti sconcertati: Abodi è riuscito a mettere d'accordo per una volta Gravina e Lotito, passerà alla storia. Penso che qualunque ragionamento, anche valido, automaticamente prenda una strada sbagliata. Non va bene che al CONI non se ne sapeva nulla. E che lo abbiamo appreso da federazione e organi di stampa. Meritiamo rispetto e questo è indice del fatto che i presupposti non sono buoni".