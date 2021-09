Verso Juventus-Milan: la probabile formazione rossonera

Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo domani sera allo Stadium. Maignan in porta, poi difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez; in mediana spazio al tandem Tonali-Kessie, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao a sostegno di Rebic. Mister Pioli sta valutando anche l'opzione Giroud, ma al momento il croato è in vantaggio.