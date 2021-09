Verso Juventus-Milan, la sfida tra Tonali e Locatelli

Un bellissimo testa a testa al centro del campo tra due giovani centrocampisti, tutti e due italiani e in rampa di lancio. Locatelli, classe 1998 e un passato da rossonero (48 presenze e due gol tra il 2016 e il 2018), si è trasferito in estate dal Sassuolo alla Juventus mentre Sandro, due anni più giovane, ha rinnovato il suo impegno con i colori rossoneri. Locatelli è l'innesto di qualità nella mediana bianconera, Tonali si sta prendendo con personalità minuti e apprezzamenti dopo le sue prestazioni in questo inizio di stagione, sia con il Milan che con la nazionale Under 21, di cui è diventato simbolo e capitano: 1 gol in Serie A contro il Cagliari, 3 assist in una partita con gli Azzurrini di Nicolato, contro il Lussemburgo.