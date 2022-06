Verso l'Europeo U19, i numeri di Desplanches con gli Azzurrini

MilanNews.it

Tra i 20 convocati dal Ct Nunziata che domani inizieranno l'Europeo under 19 in Slovacchia (prima gara alle ore 20 contro la Romania), anche due calciatori rossoneri come il portiere Sebastiano Desplanches e il bomber Marco Nasti. Analizziamo i numeri dell'estremo difensore con la nazionale di categori, di cui è titolare e uno dei più esperti. Sebastiano ha giocato ben 12 partite con l'under 19 tra amichevoli e qualificazioni agli Europei. Il bilancio è positivo con 9 vittorie, un pareggio con la Germania e due sconfitte contro Inghilterra e Ungheria. In totale in azzurro ha subito 5 gol. Lo riporta il sito Transfermarkt.