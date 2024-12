Verso la Supercoppa: Milan, il 31 dicembre la partenza per l'Arabia Saudita

Paulo Fonseca ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra in occasione del Natale. La squadra rossonera tornerà ad allenarsi giovedì 26 dicembre a Milanello per iniziare a preparare la sfida casalinga di campionato di domenica contro la Roma a San Siro. Martedì prossimo partirà invece la missione Supercoppa Italiana, con il gruppo milanista che raggiungerà l'Arabia Saudita in vista della semifinale del 3 gennaio contro la Juventus a Riyad. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Di seguito il programma delle gare della EA SPORTS FC Supercup 2024/2025, che si svolgeranno presso la Kingdom Arena di Riyadh (Arabia Saudita):

SEMIFINALI

02/01/2025 Giovedì 22.00 (ora locale) INTER-ATALANTA (Canale 5)

03/01/2025 Venerdì 22.00 (ora locale) JUVENTUS-MILAN (Canale 5)

FINALE

06/01/2025 Lunedì 22.00 (ora locale) VINCENTI SEMIFINALI (Canale 5)