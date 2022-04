Verso Lazio-Milan, recuperato il capitano Alessio Romagnoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina e secondo quanto era già filtrato nei giorni scorsi, il capitano rossonero Alessio Romagnoli è da considerarsi pienamente recuperato per la trasferta di Roma di domenica sera contro la Lazio. Difficile un suo impiego dal primo minuto, non solo perché non gioca da quasi due mesi ma anche per non separare la coppia Tomori-Kalulu.