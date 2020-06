Verso Lecce-Milan, Baiocchini: "Tre punti per restare attaccati al treno Europa"

A poche ore dal match tra Lecce e Milan, Manuele Baiocchini ha rilasciato queste parole ai microfoni di SkySport24: "Nei prossimi 40 giorni il Milan si gioca tutto, lo ha detto anche ieri Pioli. Il Lecce deve fare punti, è in zona retrocessione e quindi vuole ripartire facendo punti. In attacco, i pugliesi schiereranno due ex rossoneri, cioè Lapadula e Saponara, la cui vittima preferita è proprio il Milan. Per quanto riguarda la formazione rossonera, non ci sarà Ibrahimovic, al suo posto al centro del'attacco ci sarà Rebic. Dietro di lui Calhanoglu, in difesa torna Hernandez. Il Milan cerca i tre punti per rimanere attaccato al treno Europa".