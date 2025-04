Verso Milan-Atalanta: i precedenti di San Siro sorridono al Diavolo

vedi letture

Nella domenica di Pasqua il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, una vera e propria mattatrice in trasferta in questo 2025, come confermano i 13 punti su 15 conquistati lontani dal Gewiss Stadium in questo 2025.

La Dea ha intenzione di dare continuità a questo trend positivo, anche perché c'è da blindare quanto meno il quarto posto in classifica che significherebbe Champions League nella prossima stagione. Il Milan può però fare leva sugli ottimi risultati conquistati in quel di San Siro contro l'Atalanta nel corso della sua storia. In 75 incontri in tutte le competizioni, infatti, la formazione rossonera è riuscita ad imporsi in 40 occasioni, pareggiando in 23 e perdendo addirittura solo in 12, l'ultima volta nel 2020-21 in campionato.