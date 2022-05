Verso Milan-Atalanta, le probabili formazioni di Pioli e Gasperini

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancano ancora tre giorni alla sfida fondamentale di San Siro tra Milan e Atalanta. Gara che porta con sè molte implicazioni: per i rossoneri la conquista del titolo nazionale, che manca in bacheca da troppo tempo; per i bergamaschi un posto in Europa. Ecco dunque le prime indiscrezioni sugli undici che potrebbero scegliere Pioli e Gasperini, riferite dal sito della Gazzetta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Theo - Tonali, Bennacer - Saelemaekers, Kessie, Leao - Giroud

ATALANTA (3-4-1-2): Musso - Djimsiti, Demiral, Palomino - Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta - Pasalic - Muriel, Malinovskyi