"Ibra e Muriel, la strana sfida": titola così questa mattina Tuttosport in vista della sfida tra Milan e Atalanta in programma questa sera a San Siro. Lo svedese, in attesa di conoscere il suo futuro, è il leader indiscusso dei rossoneri che sono cambiati tanto da quando è arrivato a gennaio, mentre il colombiano è il capocannoniere in Serie A dei bergamaschi.