Verso Milan-Atletico Madrid: Pioli ritrova Florenzi e Kjaer

Archiviata la partita di La Spezia, il Milan inizierà oggi la preparazione alla gara di Champions contro l'Atletico Madrid, in programma martedì sera a San Siro. Come riporta Tuttosport, mister Pioli vedrà uscire dall’infermeria due elementi importanti, ovvero Alessandro Florenzi e Simon Kjaer, mentre per Ibrahimovic, Messias, Bakayoko e Krunic si dovrà aspettare la sosta per le nazionali per poterli rivedere in gruppo.