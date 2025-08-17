Verso Milan-Bari: a sinistra ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupinan
Massimiliano Allegri ha un solo dubbio di formazione per la gara di stasera contro il Bari, valida per i 32esimi di Coppa Italia: a sinistra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan sono infatti in ballottaggio per una maglia da titolare come esterno nel 3-5-2 rossonero. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che l'unico dei nuovi acquisti che giocherà dal primo minuto è Samuele Ricci. Gli altri, tra cui anche Luka Modric, partiranno inizialmente dalla panchina.
Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity
