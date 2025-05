Verso Milan-Bologna, Di Stefano: "Questa Coppa diventa come ossigeno per Conceiçao e la squadra"

vedi letture

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Roma quest’oggi, ha parlato così in occasione dell’imminente finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma questa sera alle 21:00 allo Stadio Olimpico. Un appuntamento attesissimo che vede contrapposte due squadre con motivazioni forti e storie diverse, pronte a giocarsi tutto in una serata che promette emozioni.

Per il Milan, una Coppa che sarebbe come ossigeno

"Per i rossoneri è stato un risveglio molto sereno questa mattina, non ci sono state attività di carattere fisico, solo qualche massaggio muscolare. Da segnalare una particolarità, ovvero c’è stata una passeggiata di Conceiçao, molto riflessiva e in pace qui nel parco vicino all'Hotel dove soggiorna la squadra. Ci sono pochi tifosi per ora, nel pomeriggio la partenza per lo stadio con 30mila rossoneri pronti a sostenere la squadra, per una finale e Coppa che sarebbe come ossigeno per il Milan".