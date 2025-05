MN - Albertini: "Cedere Reijnders? Se vuoi costruire qualcosa lo devi tenere"

vedi letture

Conto alla rovescia per Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. Un trofeo che ai rossoneri manca da 22 anni, uno dei pochissimi che Demetrio Albertini non ha mai vinto con il Diavolo nella sua lunghissima militanza in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole, in esclusiva per MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

C'è mai stata la possibilità di un suo ritorno al Milan?

"Non mi ha mai chiamato nessuno. Da parte mia sono sempre stato in Federazione fino a un mese e mezzo fa quindi posso dire di aver fatto il mio percorso".

Il Manchester City ha messo gli occhi su Reijnders: ripartire da lui o valutare anche offerte folli?

"Dipende dal progetto, se è quello di migliorare o di ripartire da 0-0. Se si decideranno di fare pochi investimenti sarà giusto venderlo anche perché parliamo di certe realtà che ti possono dare tanti soldi. Se vuoi costruire qualcosa lo devi tenere".

Una battuta infine su Carlo Ancelotti, destinato a diventare ct del Brasile

"Carlo ha dimostrato in tutti questi anni di aver vinto ovunque sia andato. È il più grande, riesce ad abbinare la parte tecnica e quella umana, cosa fondamentale e un valore che tante volte non si può studiare. Andrà a prendere una grande sfida come quella della nazionale brasiliana e credo che potrà fare molto bene".