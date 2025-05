MN - Il programma del Milan in vista della finale: adesso riposo in hotel, alle 19.00 la partenza per l'Olimpico

vedi letture

Manca sempre meno e il Milan si avvicina all'importante finale di Coppa Italia in programma questa sera a Roma contro il Bologna. Per Conceiçao e il suo gruppo potrebbe essere il secondo trofeo conquistato in questa stagione, dopo la bella vittoria in rimonta contro l'Inter in Supercoppa Italiana.

Arrivano aggiornamenti direttamente da Roma. Come appreso dalla nostra redazione, mattinata in ritiro per il Milan, che dopo una prima riunione tecnica attorno alle 12:45, ha effettuato il pranzo. Adesso i giocatori sono nelle loro stanze per il riposo pomeridiano. La partenza dall’hotel in direzione stadio Olimpico è prevista attorno alle 19.00.

Di Pietro Mazzara